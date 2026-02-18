Tcl supera samsung nelle spedizioni tv nel 2025 prima dell’accordo con sony

Nel 2025, TCL ha superato Samsung nelle spedizioni di televisori, grazie a una strategia di mercato più aggressiva e a offerte più competitive. Questo risultato deriva anche dall’aumento della domanda di schermi di grandi dimensioni, che TCL ha saputo soddisfare con modelli innovativi. La crescita di TCL ha portato a un incremento delle consegne, avvicinandosi ai livelli di Samsung, che ha comunque mantenuto una posizione di rilievo. La competizione tra i marchi continua a intensificarsi, con nuove tecnologie in arrivo nel settore.

Questo approfondimento analizza l’andamento delle spedizioni televisive nel 2025, evidenziando il sorpasso di TCL su Samsung e le dinamiche principali dei marchi leader. Vengono riassunti i cambiamenti nelle quote di mercato, le performance del settore e le possibili implicazioni dell’accordo tra TCL e Sony per BRAVIA. L’attenzione è focalizzata sui dati forniti da Counterpoint e sull’impatto delle strategie commerciali in corso. tcl sorpassa samsung nelle spedizioni tv nel 2025. secondo un rapporto di counterpoint, tcl conquista il 16% del mercato globale delle spedizioni tv, superando Samsung che chiude l’anno al 13%. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Tcl supera samsung nelle spedizioni tv nel 2025 prima dell’accordo con sony Sony annuncia una joint venture con TclSony e Tcl hanno annunciato l'intenzione di avviare una joint venture nel settore dell’home entertainment. Spedizioni di tablet raggiungono il picco quinquennale nel 2025 prima del previsto calo nel 2026Nel 2025 le spedizioni di tablet hanno raggiunto il massimo degli ultimi cinque anni, superando i 162 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TCL supera Samsung e diventa prima al mondo nelle spedizioni TV di dicembre 2025; TCL, affare low cost? Il monitor MiniLED da 24'' è in offerta a meno di 90€; Samsung avvia la produzione di massa di HBM4 per AI e data center e invia sample LPDDR6X a Qualcomm; Trimestre record per Lenovo: superati i 22 miliardi di dollari grazie all’IA. TCL supera Samsung e diventa prima al mondo nelle spedizioni TV di dicembre 2025TCL ha conquistato la prima posizione nelle spedizioni globali di TV nel mese di dicembre 2025, superando Samsung dopo undici mesi consecutivi di leadership del colosso coreano. I dati arrivano dall'u ... msn.com Sorpasso di TCL a Samsung nel mercato globale delle TV: ecco i dati CounterpointA dicembre 2025 TCL ha guidato il mercato TV globale con il 16%, superando Samsung al 13%, secondo Counterpoint. Tuttavia, Samsung resta leader sull'intero anno e nel quarto trimestre. TCL cresce sopr ... hwupgrade.it Buonanotte con il TCL NXTPAPER 60 Ultra di TCL… lo smartphone che sembra carta ma è pura tecnologia. Display da 7,2" super confortevole per gli occhi, perfetto anche prima di dormire mikyancona.com #tcl #tclnxtpaper60ultra #tech #smartphone x.com TCL e Olimpiadi Invernali: l’innovazione va a medaglia In qualità di worldwide partner del Comitato Olimpico Internazionale, TCL – leader globale nel settore dei pannelli display e delle soluzioni Smart Home – presenta un’avvincente installazione immersiva facebook