Verso Milano Cortina 2026 | TCL cresce nel mercato tv e accende la corsa olimpica

Alle Olimpiadi di Milano Cortina mancano meno di 50 giorni, ma per i protagonisti dentro e fuori da piste e palazzetti il lavoro è già cominciato. Per esempio TCL, che entra nel nuovo anno da sponsor dei Giochi e chiude il vecchio con numeri in forte crescita. Infatti, in un mercato televisori sostanzialmente piatto che chiuderà il 2025 in linea o leggermente sotto i 3,65 milioni di pezzi venduti in Italia, proprio TCL è uno dei pochissimi brand a registrare una crescita significativa. Il marchio mette a segno un incremento del 28% in valore tra la settimana 1 e la 49, secondo i dati GfK, arrivando così a una quota di mercato dell’8,3% e posizionandosi davanti a molti competitor diretti in termini di performance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

