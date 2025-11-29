La svolta della famiglia del bosco che ha accettato una nuova casa gratis | perché hanno detto sì Lo scontro sul ritorno dei figli | Da noi nessun passo indietro

Hanno accettato una casa offerta gratuitamente da un imprenditore locale i genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli. Una decisione spiegata dai loro nuovi avvocati Marco Femminella e Danila Solinas non come una rinuncia ai propri principi, anzi. La svolta è arrivata dopo che il padre ha visitato il casolare offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi. La casa sembra piaciuta subito a Nathan Trevallion, che con sua moglie Catherine Birmingham ha dato il consenso a trasferirsi al più presto. Nei loro piani, assieme ai loro tre figli: una bambina di otto anni e due gemelli di sei. 🔗 Leggi su Open.online

