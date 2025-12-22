Dopo lunghi anni di immobilismo, la vertenza dei Dep – il “Differenziale economico di Professionalità” – si sblocca finalmente al Policlinico di Messina, a seguito dello stato di agitazione indetto dal Nursind. Si tratta di avanzamenti economici che rappresentano un minimo ristoro per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Nessun passo indietro: ora dignità e valore per il personale”, il Nursind commenta lo sblocco delle progressioni al Policlinico

Leggi anche: Anagni, ancora ferme le attivazioni delle progressioni per il personale

Leggi anche: Milan, Borghi commenta il pareggio di Parma: “Centrocampo male nel filtrare. Oggi un passo indietro. Nkunku..”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma: Bonafoni (PD), solidarietà a Gualtieri, nessun passo indietro su legalità - Non prevarrà la legge del più forte, il lavoro dell’Amministrazione capitolina proseguirà con ... partitodemocratico.it

Cammino sinodale: mons. Castellucci, “nessun passo indietro, solo libertà e corresponsabilità” - “Non è stato un passo indietro, quell’Assemblea, ma un passo in avanti: verso una maggiore corresponsabilità, nella libertà di potersi esprimere anche in dissenso”. agensir.it

Lazio-Juventus, Tudor: "Nessun passo indietro, i passi si fanno solo in avanti" - 0, terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions e una vittoria che manca da otto gare: "E ... sport.sky.it

Controlli caldaie: il MASE smentisce le indiscrezioni. CNA FVG: sicurezza prima di tutto CNA FVG Installazione e Impianti accoglie con favore la smentita ufficiale del MASE, che chiarisce una volta per tutte: nessun passo indietro sui controlli degli impianti t - facebook.com facebook