Roma Volley a Trento l’ultimo esame prima della Pool Promozione

Roma Volley si prepara all’ultima sfida della regular season di Serie A2 Femminile 2025/2026, in trasferta a Trento. Un match decisivo prima di accedere alla Pool Promozione, che potrebbe influenzare significativamente il percorso della squadra nella seconda fase del campionato. La partita rappresenta un’importante tappa per il team, che punta a confermare la propria posizione e a consolidare le ambizioni di promozione.

Sabato 17 gennaio, alle ore 17, al Sanbàpolis di Trento andrà in scena l'unico anticipo pomeridiano della giornata: SMI Roma Volley contro Itas Trentino, una sfida d'alta classifica che inciderà

