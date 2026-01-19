Volley | sfuma il sogno pool promozione per Altino Talmassons si impone in tre set

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley interrompe il percorso verso la pool promozione, con la CDA Talmassons che conquista la vittoria in tre set. La sfida rappresenta un momento di rinnovata determinazione per entrambe le squadre, che cercano di migliorare le proprie prestazioni nel prosieguo del campionato.

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley vede svanire il sogno pool promozione, la CDA Talmassons si impone in tre periodi riscattando le recenti sconfitte patite in campionato La Tenaglia Abruzzo Altino Volley vede svanire il sogno pool promozione, la CDA Talmassons si impone in tre periodi riscattando le recenti sconfitte patite in campionato. Sono ben tre le atlete in doppia cifra per le ospiti, determinanti per la vittoria finale. Bakodimou realizza 15 punti, Frosini 13 e Rossetto 10, oltre ai 13 di coppia delle centrali Gannar e Barbazeni. Per la Tenaglia la top scorer è Alice Trampus con 11 punti, alla quale fa eco Ndoye con 10.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ancora una vittoria: la Nuvolí si impone in quattro set in casa della Tenaglia Altino

Volley, il sogno della Tenaglia Abruzzo Altino si ferma ai quarti di finale

La Tenaglia Abruzzo Altino si ferma ai quarti di finale, sfiorando l'impresa contro la favorita CBL Costa Volpino. Una partita intensa, giocata con cuore e determinazione, che ha visto i chietini mettere in mostra disciplina e orgoglio. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato carattere e tenacia, regalando emozioni e lasciando un’ottima impressione in una sfida combattuta fino all’ultimo punto.

