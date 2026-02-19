Tajani alla prima riunione del Board of Peace | Siamo qui perché si decide non c’era alternativa

Giuseppe Tajani ha preso parte alla prima riunione del Board of Peace, spiegando che la presenza italiana è stata decisa perché si doveva scegliere. Ha sottolineato che non c’era alternativa, anche se il suo obiettivo non è solo partecipare, ma contribuire attivamente. Tajani ha aggiunto che l’Italia intende portare avanti proposte concrete, come l’invio di aiuti umanitari. La discussione si è focalizzata su come sostenere le popolazioni colpite dal conflitto, senza rinunciare a iniziative pratiche. La riunione si è svolta in un clima di confronto serrato.

Secondo il ministro degli Esteri, comunque, l'obiettivo dell'Italia non è la semplice partecipazione al Board of Peace. Ciò che conta è "raggiungere una pace stabile e la ricostruzione di Gaza". Il governo Meloni, quindi, avrebbe riconosciuto nel Consiglio ideato, creato e presieduto da Trump l'unico modo per raggiungere davvero questo proposito Nessuna sorpresa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in volo per Washington con l’obiettivo di rappresentare l’Italia (come Paese osservatore) al Board of Peace per Gaza. Una notizia che era trapelata già qualche giorno fa, ma che fino ad oggi non aveva avuto una conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tajani alla prima riunione del Board of Peace: “Siamo qui perché si decide, non c’era alternativa” Tajani alla Camera: «Board of Peace, l'Italia sarà alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa» | Cos'èTajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump. Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Pd e M5S: colonialismoTajani ha annunciato che l’Italia partecipa per la prima volta al board of peace, a causa dell’impegno del governo italiano per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Missione del Ministro Antonio Tajani a Tirana per la Riunione Ministeriale sul Corridoio VIII; Board of peace, domani Tajani sarà a Washington per la prima riunione; Tajani alla Camera: L'Italia sarà alla prima riunione del al Board of peace. Schlein: Tradite la Costituzione; Tajani: L'Italia parteciperà alla prima riunione del Board of peace. Saremo Paese osservatore. Oggi la prima riunione del Board of Peace per Gaza. Tajani vola a WashingtonIl ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione a Washington oggi per partecipare alla riunione inaugurale del Board of Peace ... dire.it Gaza: Tajani in parlamento, l'Italia parteciperà come osservatore alla riunione del Board of Peace. Parolin (Vaticano): noi non ci saremoIn vista della seduta di domani del 'Board of peace', alla quale l'Italia è stata invitata a partecipare in qualità di paese osservatore, direttamente dal presidente Trump, il ministro degli Esteri ... tg.la7.it Tajani a Washington per la prima riunione del ‘Board of peace’ facebook #Tajani: governo accetta invito Usa a prima riunione. Cosa ha detto il ministro degli Esteri nelle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul #boardofpeace x.com