Tajani | Board of Peace l' Italia alla prima riunione Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa Pd e M5S | colonialismo

Tajani ha annunciato che l’Italia partecipa per la prima volta al board of peace, a causa dell’impegno del governo italiano per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Durante la riunione, il ministro degli Esteri ha affermato che non ci sono alternative credibili al piano di pace degli Stati Uniti. Nel frattempo, il Pd e il M5S criticano questa scelta, definendola un atto di colonialismo. Gli esponenti politici evidenziano come questa iniziativa possa compromette la posizione internazionale dell’Italia.

«Il dono dell'ubiquità ce l'aveva Sant'Antonio, siamo stati presenti alla riunione di Monaco io e due ministri, quindi livelli alti di rappresentanza. Ho detto chiaramente che vogliamo continuare a lavorare per la crescita della popolazione palestinese, con una serie di iniziative che stiamo avviando, come l'accoglienza degli studenti. Ho già detto che il ministro Bernini è pronta ad andare a prendere quegli studenti rimasti bloccati, siamo il Paese che ha accolto più cittadini di tutto l'Occidente, quindi aspetto con grande attesa le vostre proposte alternative sul da farsi, a parte gli attacchi legittimi al Board e a Trump, non ho capito cosa bisogna fare, attendo proposte dell'opposizione- cerca di continuare Tajani con le proteste dai banchi del centro sinistra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

