Questa sera si sono definiti i quarti di finale della Champions League femminile di volley. Conegliano ha conquistato l’accesso diretto ai quarti, mentre un derby italiano si gioca ora nei playoff. La competizione si fa sempre più interessante.

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley femminile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le quattro formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea. Conegliano è l’unica direttamente qualificata ai quarti di finale: le Campionesse d’Europa hanno vinto il proprio girone davanti alle turche dello Zeren Spor Ankara, che potrebbero affrontare nuovamente nella sfida da dentro o fuori se le anatoliche riusciranno a rispettare il pronostico contro le tedesche dello Schwerin ai playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone Champions League volley femminile 2026: Conegliano ai quarti, derby italiano ai playoff

Conegliano conquista i quarti di finale della Champions League femminile e subito si trova di fronte a un derby italiano.

La partita di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si è conclusa con un risultato netto a favore delle italiane, che hanno dominato e raggiunto i quarti di finale della Champions League 2026.

