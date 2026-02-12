LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri vogliono la qualificazione ai quarti

Questa sera si gioca la partita di volley tra Lvi Praga e Perugia, valida per la Champions League 2026. Gli umbri hanno bisogno di una vittoria per qualificarsi ai quarti di finale. Per ora, Praga ha già perso tutte le sue partite in questa fase, con quattro sconfitte consecutive. La partita è in corso e i tifosi sono con il fiato sospeso.

17.52 Praga, invece, ha collezionato 4 sconfitte in altrettante uscite. 6 set vinti e, ovviamente, 12 persi. 17.49 Il cammino di Perugia in questa Champions League è stato impeccabile. 3-1 all'esordio proprio su Praga, quindi 3-2 in casa di Guaguas, poi 3-0 al BR Volleys e 3-1 al Guaguas. 17.46 Ci attende un match assolutamente da non sottovalutare per la Sir Sicoma Monini. I rivali sono il fanalino di coda del gruppo ma le loro prestazioni hanno detto ben altro, ovvero che si tratta di una squadra che ha carte in mano da giocarsi, nonostante gli zero punti.

