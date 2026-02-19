Supermedia AGI Youtrend | il nuovo partito di Vannacci si conferma al 3%

Secondo la Supermedia AGIYoutrend, il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, mantiene il 3% delle intenzioni di voto. La cifra deriva dal fatto che tutti gli istituti di sondaggio coinvolti hanno confermato questa percentuale, rafforzando la stima. La presenza di Futuro Nazionale si fa sentire in diverse aree del Paese, anche grazie alla campagna di lancio e ai discorsi pubblici del leader. La crescita del partito si osserva soprattutto tra gli elettori più giovani e nelle zone periferiche. La prossima settimana si attendono nuovi dati.

AGI - Oggi, per la prima volta, tutti gli istituti di sondaggio considerati nella ' Supermedia ' di questa settimana hanno testato il nuovo partito di Vannacci ( Futuro Nazionale ), e dunque il 3% che gli viene assegnato va considerato come una stima alquanto solida, anche in relazione ai bacini di provenienza. Nelle ultime due settimane, infatti, hanno perso terreno, in particolare la Lega, (-0,9%), FdI (-0,6%) e M5s (-0,4%), mentre si registra un deciso passo avanti di Azione (+0,6%), probabilmente a scapito degli altri partiti dell'area centrista. Quanto al referendum, invece, continua a ridursi la forbice tra il Sì e il No, con i favorevoli alla riforma al 52,9%.