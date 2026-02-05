Supermedia AGI Youtrend | FI ' allunga' il distacco sulla Lega

Il quadro politico italiano potrebbe essere in fermento, con il Partito Democratico che si avvicina alla soglia del 25% e il centrodestra che mantiene il vantaggio sulla Lega. I sondaggi di AGI e YouTrend indicano un possibile cambiamento in vista, mentre le forze politiche si preparano a un nuovo capitolo elettorale. La distanza tra il primo e il secondo partito si allarga, segno che la scena politica potrebbe presto riservare sorprese.

AGI - Il quadro politico italiano potrebbe essere alla vigilia del primo vero, grande " scossone " da qualche anno a questa parte. Il condizionale è d'obbligo, ma il clamore che ha accompagnato la fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega – partito di cui era vicesegretario, oltre che europarlamentare – per fondare un nuovo soggetto chiamato " Futuro Nazionale ", non sono certo casuali. La fotografia scattata dalla nostra Supermedia dei sondaggi, anche questa settimana, è quella di uno scenario all'insegna di una grande stabilità, ma potrebbe trattarsi della proverbiale quiete che precede la tempesta.

