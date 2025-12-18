Supermedia AGI Youtrend | quadro stabile risale Azione

La Supermedia AGI/Youtrend conferma un quadro stabile per il panorama politico, con un lieve risveglio dell’Azione AGI. L’ultimo appuntamento regolare del 2025 si conclude in modo tranquillo, anticipando l’atteso aggiornamento di fine anno, in cui si analizzeranno i bilanci dei partiti tra inizio e fine 2025, con i consueti “saldi” di fine stagione.

AGI - Ultimo appuntamento " regolare " di questo 2025 con la Supermedia (a cui seguirà, dopo Natale, il consueto aggiornamento di fine anno con i " saldi " dei partiti tra inizio e fine 2025 ). Il quadro complessivamente è ancora una volta molto stabile rispetto a quello emerso dopo le rilevazioni successive alle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Si segnala un rimbalzo positivo (+0,4%) di Azione, molto attivo in questa fase in cui si discute molto di guerra in Ucraina. Supermedia liste. FDI 29,8 (-0,1) PD 22,2 (+0,1) M5S 12,2 (-0,3) Forza Italia 8,8 (-0,2) Lega 8,4 (-0,1) VerdiSinistra 6,4 (-0,1) Azione 3,5 (+0,4) Italia Viva 2,5 (-0,1) +Europa 1,7 (+0,1) Noi Moderati 1,1 (+0,1)* non rilevato da Tecné. 🔗 Leggi su Agi.it

