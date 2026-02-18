Milano ‘Supereroi’ in mostra a Palazzo Reale
Milano, 18 febbraio 2026 – Un’esposizione a Palazzo Reale mette in mostra i supereroi dei bambini, ma la realtà quotidiana è diversa. Gli agenti delle forze dell’ordine combattono contro bande di pedofili e criminali online, spesso nascosti dietro profili falsi. I più giovani ricevono spesso messaggi pericolosi e consigli rischiosi, che non sempre vengono fermati dagli adulti. La polizia ha arrestato diversi sospetti e continua a monitorare i social network. Le autorità invitano genitori e insegnanti a vigilare meglio sui ragazzi.
Milano, 18 febbraio 2026 - “Stai attento a chi ti scrive online e non conosci”, “Non ti fidare”, “E’ successo qualcosa? Parlane con me”: quando le raccomandazioni e i consigli degli adulti purtroppo non sono abbastanza e non arrivano a mettere in sicuro i piccoli ci pensano gli agenti delle forze dell’ordine che sgominano bande di criminali e pedofili online. Sono gli agenti, ma anche bambini e ragazzini che attraversano l’inferno, lo vivono sulla loro pelle e riescono poi, grazie all’aiuto di forze dell’ordine, professionisti e della famiglia, a uscirne, i ‘Supereroi’ della mostra fotografica allestita a Palazzo Reale a Milano e visitabile gratuitamente dal 19 al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
