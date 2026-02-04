Supereroi | all' Istituto degli Innocenti la mostra fotografica della Polizia di Stato

Da lunedì 9 febbraio, a Firenze, aprono due mostre dedicate alla Polizia di Stato. Al Complesso Museale di Santa Maria Novella si può visitare

Da lunedì 9 febbraio la Polizia di Stato apre al pubblico la mostra "La verità nelle tracce - Oltre 120 anni di Polizia Scientifica" presso il Complesso Museale di Santa Maria Novella e la mostra "SuperEroi" a cura del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana presso l'Istituto.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

