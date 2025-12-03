SuperEnalotto | a Napoli centrato un 5 da oltre 19mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 2 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 19.348,54 euro a Napoli presso il Sisal Matchpoint in corso Foria, 86. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 4 dicembre, sale a 86,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
