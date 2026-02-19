Milano, 19 febbraio 2026 – La lotteria SuperEnalotto ha attirato l’attenzione di molti oggi a causa di un jackpot che ha raggiunto i 122 milioni e 800 mila euro. La ricerca dei numeri vincenti si è svolta questa sera in tutta Italia, con tante persone che sperano di portare a casa la grande somma. I numeri estratti sono stati comunicati poco fa, mentre i giocatori controllano le proprie schedine con attenzione. La prossima estrazione si terrà tra poche ore.

Milano, 19 febbraio 2026 – Altra serata di caccia grossa al tesoro del Superenalotto anche oggi 19 febbraio 2026: in palio un jackpot stellare di 122 milioni e 800mila euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi a partire dalle ore 20 la diretta dell’estrazione dei numeri e combinazioni vincenti di Lotto. 10eLotto e Superenalotto. Articolo in aggiornamento Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 19 febbraio

Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, 3 febbraio 2026Questa sera a Milano si tiene l’estrazione del SuperEnalotto.

Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 13 febbraio 2026Il SuperEnalotto ha annunciato i numeri estratti oggi, venerdì 13 febbraio 2026, dopo che il jackpot ha raggiunto i 120,1 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.