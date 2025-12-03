Scarlett Johansson e Woody Allen | la verità su un’amicizia che Hollywood ha condannato

In un'epoca in cui prendere posizione pubblicamente può costare caro, Scarlett Johansson ha scelto ancora una volta la strada più difficile. In una recente intervista con The Telegraph, l'attrice ha ribadito il suo sostegno a Woody Allen, il regista che l'ha diretta in tre film negli anni Duemila e che da decenni è al centro di accuse mai provate di abusi sessuali. Una scelta che l'ha isolata nel panorama hollywoodiano, ma che lei difende con una motivazione precisa: l'integrità personale vale più del consenso sociale. La storia tra Scarlett Johansson e Woody Allen risale agli anni della sua affermazione come attrice drammatica.

