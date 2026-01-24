Trovato senza vita in canonica don Paolo Ghidi colto da un malore a 96 anni

L’arcidiocesi di Modena-Nonantola annuncia la scomparsa di don Paolo Ghidi, morto a 96 anni. L’anziano sacerdote è stato trovato senza vita nella canonica della chiesa di San Dalmazio, presumibilmente a causa di un malore. La comunità piange la perdita di una figura stimata e rispettata, che ha dedicato la sua vita al servizio religioso e alla comunità locale.

L'arcidiocesi di Modena-Nonantola piange don Paolo Ghidi, scomparso ieri, all'età di 96 anni. L'anziano sacerdote è stato trovato senza vita nella canonica della chiesa di San Dalmazio, dove viveva, con ogni probabilità stroncato da un malore.Lo ricordano nella preghiera l'arcivescovo Erio.

