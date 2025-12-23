Lutto nello sport | malore improvviso durante la vacanza trovato senza vita in hotel a soli 27 anni

Un tragico lutto colpisce il mondo dello sport: un atleta di 27 anni è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo al Passo Lavazè, in Trentino, dove si trovava in vacanza con i compagni di squadra. Il decesso improvviso, dovuto a un malore, ha suscitato grande cordoglio e attenzione sulla sicurezza e sulla salute degli atleti.

Lutto nel mondo dello sport. L'atleta di 27 anni è stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo al Passo Lavazè ( Trentino ), dove si trovava per alcuni giorni di riposo con compagni di squadra. La causa del decesso è al momento sconosciuta. La segretaria generale ad interim della federazione norvegese, Emilie Nordskar, ha dichiarato: "I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto". La notizia ha scosso l'intero movimento internazionale: cordoglio da compagni e rivali, con leggende come Ole Einar Bjørndalen che parlano di perdita "tragica" e campioni come Tiril Eckhoff e Johannes Thingnes Bø a ricordarne dedizione e umanità.

