I Carabinieri di Copparo hanno arrestato un uomo di 30 anni dopo aver trovato droga nel suo furgone e un bilancino in casa. Durante un controllo nel territorio tra Tresignana e Riva del Po, i militari hanno fermato il veicolo sospetto. In seguito, hanno perquisito l’abitazione e scoperto strumenti utili allo spaccio. Il 30enne è stato portato in caserma e si trova ora in attesa di processo. La droga sequestrata e gli attrezzi trovati rafforzano l’accusa di detenzione per fini di spaccio.

I Carabinieri della stazione di Copparo, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Copparo, Tresignana e Riva del Po, hanno arrestato un 30enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i Carabinieri di Copparo avevano notato uno strano via vai nel centro cittadino ove, ad attirare l’attenzione dei militari, era stata la presenza di un furgone che arrivava in città e si tratteneva nelle aree del centro maggiormente frequentate da giovani e studenti. Nel giro di poco è stato quindi intrapreso un servizio di controllo straordinario mirato a comprendere i movimenti del soggetto a bordo di quel furgone e, proprio nel pomeriggio dello scorso martedì, una pattuglia della Stazione di Copparo lo ha intercettato e fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sul furgone la droga e in casa il bilancino, scatta l’arresto

Droga e bilancino in casa, ma nessuna prova di spaccio: il giudice assolve l’imputatoL’imputato è stato assolto perché non sono state trovate prove che dimostrassero attività di spaccio, anche se in casa aveva droga e un bilancino.

Quasi due etti di droga in casa e 23 bottigliette di metadone: scatta l’arrestoI carabinieri di Aradeo hanno arrestato un uomo di 42 anni, Marco Piccinno, durante un controllo stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.