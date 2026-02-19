Sul furgone la droga e in casa il bilancino scatta l’arresto
I Carabinieri di Copparo hanno arrestato un uomo di 30 anni dopo aver trovato droga nel suo furgone e un bilancino in casa. Durante un controllo nel territorio tra Tresignana e Riva del Po, i militari hanno fermato il veicolo sospetto. In seguito, hanno perquisito l’abitazione e scoperto strumenti utili allo spaccio. Il 30enne è stato portato in caserma e si trova ora in attesa di processo. La droga sequestrata e gli attrezzi trovati rafforzano l’accusa di detenzione per fini di spaccio.
I Carabinieri della stazione di Copparo, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Copparo, Tresignana e Riva del Po, hanno arrestato un 30enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i Carabinieri di Copparo avevano notato uno strano via vai nel centro cittadino ove, ad attirare l’attenzione dei militari, era stata la presenza di un furgone che arrivava in città e si tratteneva nelle aree del centro maggiormente frequentate da giovani e studenti. Nel giro di poco è stato quindi intrapreso un servizio di controllo straordinario mirato a comprendere i movimenti del soggetto a bordo di quel furgone e, proprio nel pomeriggio dello scorso martedì, una pattuglia della Stazione di Copparo lo ha intercettato e fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Droga e bilancino in casa, ma nessuna prova di spaccio: il giudice assolve l’imputatoL’imputato è stato assolto perché non sono state trovate prove che dimostrassero attività di spaccio, anche se in casa aveva droga e un bilancino.
Quasi due etti di droga in casa e 23 bottigliette di metadone: scatta l’arrestoI carabinieri di Aradeo hanno arrestato un uomo di 42 anni, Marco Piccinno, durante un controllo stradale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sul furgone la droga e in casa il bilancino, scatta l’arresto; Furgone sospetto in centro città, scatta il blitz: trovata droga, spacciatore nei guai; Tragedia di Brivio, chiesta una perizia sul tasso di droga nel sangue dell’autista; Furto di un monopattino per un debito di droga. In carcere 25enne.
Cinque chili di cocaina nel furgone, due condanneAvevano quasi cinque chili di cocaina nel doppiofondo di un furgone. Giovedì pomeriggio, 12 febbraio, al termine della camera di consiglio il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina ... latinaoggi.eu
Droga per un milioni di euro nella ruota di scorta sull'A22Un normale controllo stradale ha portato a un sequestro record di droga sull'autostrada del Brennero. I Carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni, ... ansa.it
Pergine, sventata truffa finto carabiniere da 48.000 euro. MeBo, fermato furgone con 11 kg di droga lavocedelnordest.eu/pergine-sventa… x.com
È quanto ha accertato l'autopsia sul corpo del 49enne, che sarebbe stato centrato da un furgone guidato da un corriere, che sostiene di non essersi accorto di nulla. Dagli esami tossicologici, invece, è emerso che la vittima aveva assunto droga facebook