Quasi due etti di droga in casa e 23 bottigliette di metadone | scatta l’arresto

I carabinieri di Aradeo hanno arrestato un uomo di 42 anni, Marco Piccinno, durante un controllo stradale. Da tempo seguivano i suoi spostamenti e mercoledì pomeriggio hanno trovato in casa quasi due etti di droga e 23 bottigliette di metadone. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

ARADEO – Un controllo stradale si conclude con un arresto. I carabinieri tenevano sotto osservazione da tempo i movimenti di Marco Piccinno, un 42enne noto alle forze dell'ordine per dei precedenti, finito nei guai nel primo pomeriggio di mercoledì perché trovato in possesso di droga.

