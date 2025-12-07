Quando l’arte fa parlare la filosofia | l' artista Gianni Lucchesi dialoga con i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Marco Matteoli
Martedì 9 dicembre, la torre OPERAE di Gianni Lucchesi torna a far parlare. L'installazione di 13 metri che dal 5 novembre (grazie anche a un contributo del Comune di Pisa) domina Piazza dei Cavalieri davanti alla Scuola Normale Superiore, dopo aver coinvolto, in occasione dell'inaugurazione, un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il manuale di Lettering di Marco Ficarra: l'arte di far parlare il fumetto
Città di Prato. . Quando l’arte si anima e il Rinascimento torna a parlare ai bambini... A dicembre, il Museo di Palazzo Pretorio si trasforma in un teatro incantato dove quadri, suoni e danza raccontano una storia tutta da vivere: “Storia di Prato – Parte I: il Ri - facebook.com Vai su Facebook