Successo della raccolta farmaci con i volontari Round Table 76

La farmacia Comunale 1 di Santa Croce, situata in corso Mazzini vicino all’incrocio con via Puccioni, ha ospitato una giornata di raccolta farmaci per le persone in difficoltà. L’evento, organizzato dalla onlus Banco Farmaceutico, ha coinvolto i volontari della Round Table 76, che hanno distribuito scatole e raccolto donazioni lungo tutta la mattina. Centinaia di cittadini si sono fermati per consegnare medicinali e contribuire alla causa. La giornata si è conclusa con un grande successo, dimostrando la generosità della comunità locale.

SANTA CROCE La farmacia Comunale 1 di Santa Croce – che si trova in corso Mazzini a ridosso dell'incrocio con via Puccioni – è stata protagonista della giornata dedicata alla raccolta dei farmaci per le persone più bisognose organizzata dalla onlus Banco Farmaceutico. Farmaci cosidetti da banco, quelli che possono essere acquistati senza ricetta, che alleviano piccoli malessere passeggeri e momentanei. La giornata del farmaco si è svolta in tutta Italia e ha visto protagonisti migliaia di volontari. A Santa Croce, alla Comunale 1, sono stati gli iscritti alla Ropund Table 76 a promuovere la raccolta e a ricevere le confezioni di medicinali acquistati dai clienti della farmacia.