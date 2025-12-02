Entrano nel vivo i Mondiali Femminili di pallamano 2025 con la prima giornata dedicata al ‘Main Round’ per quanto riguarda il secondo dei quattro gruppi comosto da sei formazioni. La Germania, paese ospitante della rassegna irridata, si è imposta a Dortmund contro le Isole Faroe (36-26) in una giornata che ha premiato come da copione anche la Serbia ed il Montenegro, rispettivamente a segno contro Spagna (29-31) ed Islanda (27-36). Parallelamente si è concluso in Olanda il Gruppo E ed F del round preliminare, determinante per decidere i successivi match della fase centrale del torneo. Poche le soprprese tra Rotterdam e ‘s-Hertogenbosch, località olandesi che condividono con la Germania l’organizzazione dei Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, la Germania apre con un successo il ‘Main Round’