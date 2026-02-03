Caltanissetta Gratitudine dal Centro Aiuto alla Vita per il successo della raccolta fondi con l’ini

Il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla raccolta fondi delle primule, organizzata in occasione della 48ª Giornata Nazionale per la Vita. L’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha permesso di raccogliere fondi importanti per sostenerne le attività.

Il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta ha espresso un sincero ringraziamento per il successo raggiunto con l’iniziativa delle primule, celebrata in occasione della 48ª Giornata Nazionale per la Vita. L’evento, che si è svolto domenica 1 febbraio 2026, ha visto il coinvolgimento di volontari, parroci e cittadini in una giornata dedicata alla promozione del valore della vita umana, con particolare attenzione alle donne in difficoltà. L’iniziativa, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e diffusa in numerose parrocchie, ha trovato a Caltanissetta un’eco significativa grazie al lavoro coordinato dal CAV, guidato dalla presidente Avv. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta. Gratitudine dal Centro Aiuto alla Vita per il successo della raccolta fondi con l’ini Approfondimenti su Centro Aiuto alla Vita Il Centro aiuto alla vita ha una nuova sede Il Centro aiuto alla vita ha recentemente inaugurato una nuova sede, segnando un importante traguardo dopo quasi cinquant’anni di attività. Dopo la coraggiosa denuncia Anna Maria Scarfò è di nuovo sola e chiede aiuto con una raccolta fondi Dopo aver denunciato le violenze subite, Anna Maria Scarfò si trova di nuovo sola e ha avviato una raccolta fondi per sostenere le sue necessità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Centro Aiuto alla Vita Argomenti discussi: Cent’anni di memoria e passione: Caltanissetta rende omaggio alla maestra Laura Signer. Caltanissetta. Gratitudine dal Centro Aiuto alla Vita per il successo della raccolta fondi con l’iniziativa delle primuleCALTANISSETTA. Gratitudine è stata espressa per il generoso sostegno ricevuto e che ha reso eccezionale l’iniziativa delle primule. Un grazie sincero per la generosa risposta che con la vostra parteci ... ilfattonisseno.it Giornata Nazionale per la Vita – Vendita delle Primule Nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale si è svolta la tradizionale vendita delle Primule a sostegno del Centro Aiuto alla Vita del Decanato AppianoGentile , in occasione della Giornata Nazion - facebook.com facebook Centro aiuto alla vita di Busto: “Cresce l’utilizzo della pillola abortiva, non possiamo aiutare queste madri” #in evidenza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.