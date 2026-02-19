Striscia la Notizia l' ultima puntata in prima serata sa di triste ma inevitabile addio

Striscia la Notizia, l'ultima puntata in prima serata, ha suscitato un senso di tristezza e di fine annunciata. Antonio Ricci e il suo programma hanno dimostrato di essere ormai fuori tempo, puntando su una promozione in prima serata che non ha attratto il pubblico. La scelta di trasmettere la puntata speciale dopo mesi di stop forzato, sperando in un rilancio, si è rivelata deludente. La trasmissione si avvia verso un possibile addio definitivo, lasciando molti a chiedersi se tornerà mai in tv. La domanda resta aperta.

Alla soglia dei 40 anni di vita il programma di Antonio Ricci ha ribadito tutto il proprio anacronismo televisivo, con una promozione trappola in prime time che fa sorgere una domanda spontanea: rivedremo mai Striscia la Notizia su Canale5? Doveva essere l'occasione del rilancio dopo quasi 8 mesi di stop forzato causa inatteso boom di La Ruota della Fortuna, ma il ritorno in tv di Striscia la Notizia con promozione in prime time su Canale5 si è trasformato in un ampiamente prevedibile De Profundis. Potrebbe voler dire definitiva chiusura per la quasi quarantennale creatura di Antonio Ricci? Incapace di evolvere, cambiare, scrollarsi di dosso un linguaggio televisivo che negli ultimi 30 anni è inevitabilmente mutato, se non fosse che a Cologno Monzese qualcuno non se ne è ancora reso conto.