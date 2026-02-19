Striscia la Notizia l’attapirato Pucci ironizza su Fiorello | Carriera coronata con la mia imitazione
Pucci, noto imitato di Fiorello, ha scherzato sulla sua carriera durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, trasmessa il 19 febbraio 2026. La causa è il successo della sua imitazione del conduttore, che ha portato a battute ironiche sul suo ruolo. Durante il programma, Pucci ha detto di aver raggiunto la consacrazione grazie a questa performance, sottolineando con umorismo il suo percorso nel mondo dello spettacolo. La puntata speciale in prima serata si è conclusa con questa battuta, lasciando il pubblico col sorriso.
Questa sera, 19 febbraio 2026, Striscia la Notizia conclude la sua speciale edizione in prima serata su Canale 5. Alla guida ritroviamo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, accompagnati dall'inconfondibile Gabibbo, dalle sei veline e dalla band diretta dal maestro Demo Morselli. L'ultima puntata promette ritmo, sorprese e momenti esilaranti. Il Tapiro d'Oro ad Andrea Pucci. Tra i momenti più attesi della serata c'è la consegna del Tapiro d'Oro da parte di Valerio Staffelli ad Andrea Pucci, al centro di una delle polemiche più accese in vista del Festival di Sanremo 2026. Il comico milanese replica con ironia alle accuse ricevute: "La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire".
Striscia la Notizia, l'attapirato Pucci punge Fiorello: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione"
Andrea Pucci attacca Fiorello: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…"
STASERA A STRISCIA «Tolgo il microchip e comunico che è morto». @LucaAbete inchioda un falso veterinario che consiglia come sbarazzarsi di cani e colonie fenile #Striscialanotizia #LucaAbete x.com
Lo storico inviato di “Striscia la notizia”: «L’intervista fallita con il presidente Rai lanciò la mia carriera» facebook