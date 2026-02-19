Andrea Pucci ha criticato Fiorello, accusandolo di aver concluso la sua carriera imitandolo. L’attacco è arrivato dopo che il comico ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo, scatenando reazioni contrastanti. Durante una puntata di Striscia la notizia, Pucci ha commentato con tono diretto: “Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…” La frase ha suscitato sorpresa tra i presenti, lasciando intendere che l’atteggiamento di Fiorello potrebbe nascondere motivi più profondi di quanto sembri.

Tapiro d’oro per Andrea Pucci. Dopo la bufera mediatica sulla sua annunciata partecipazione al prossimo Festival di Sanremo a cui il comico ha deciso di rinunciare, arriva il ‘premio’ di Striscia la notizia che lo ha intercettato per un commento. La consegna, affidata come sempre a Valerio Staffelli, andrà in onda oggi, giovedì 19 febbraio, nella puntata prevista per la prima serata di Canale 5. Le parole di Andrea Pucci alla consegna del Tapiro d’oro. “ La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire ” ha commentato alle telecamere del programma di Antonio Ricci. E a Staffelli che gli ha chiesto conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci ha replicato: “Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”, nonostante la foto sia online da tempo, fa notare il sito della trasmissione di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andrea Pucci attacca Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…”

Pucci contro Fiorello dopo il Tapiro: ‘Ha coronato la carriera imitandomi’Andrea Pucci si scaglia contro Fiorello dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia.

Pucci si becca il Tapiro da Striscia. Spara a zero su Fiorello: "Hai coronato la tua carriera..."Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro di Striscia dopo aver attaccato Fiorello sui social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.