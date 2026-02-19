Pucci, l’attore noto per le sue imitazioni, ha criticato Fiorello affermando che ha concluso la sua carriera imitandolo. La sua dichiarazione è arrivata durante una trasmissione radiofonica, dove ha sottolineato come l’artista abbia sfruttato la propria somiglianza per ottenere successo. Fiorello, invece, si è limitato a definire il suo stile un omaggio, senza commentare direttamente le accuse. La polemica si aggiunge alle tante che circolano nel mondo dello spettacolo, alimentando il dibattito sulla creatività e l’originalità. La vicenda continua a far parlare di sé.

Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5 arriva al suo epilogo: questa sera va in onda la quinta e ultima puntata, sempre condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il Gabibbo, le sei veline e la band diretta dal maestro Demo Morselli. Anticipazioni del 19 febbraio 2026. Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro ad Andrea Pucci, protagonista del caso che ha più agitato la marcia d’avvicinamento al Festival di Sanremo 2026. “La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire”, commenta a Striscia il comico milanese. E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: “Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Striscia la Notizia, l’attapirato Pucci punge Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione”

