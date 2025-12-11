Preso calci e pugni dal branco e derubato del sacchetto con gli acquisti appena fatti | 15enne rapinato in metropolitana

Un giovane di 15 anni è stato vittima di una rapina violenta in metropolitana a Milano. Preso di mira da un branco, è stato preso a calci e pugni prima di essere derubato dei propri acquisti. L’episodio, avvenuto l’11 dicembre 2025, si aggiunge a una serie di incidenti simili che coinvolgono minorenni nella città.

Milano, 11 dicembre 2025 – Ancora una violenta rapina a Milano e di nuovo come protagonista un minorenne, nello specifico un giovanissimo italiano di 15 anni. Per lui l’accusa è di rapina aggravata in concorso. L’arresto è scattato lunedì 8 dicembre da parte della Polizia di Stato di Milano. Tutto è successo in pieno pomeriggio del giorno dell’Immacolata, con la città gremita di persone, in centro per gli acquisti e un giro tra alberi e mercatini di Natale. Milano, violenta rapina: 15enne derubato e pestato L’allarme in pieno pomeriggio. Erano da poco passate le 16 quando gli agenti della volante del Commissariato Lorenteggio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi della banchina della fermata metropolitana M1 Inganni per una lite in corso tra più persone, tutte giovanissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Preso calci e pugni dal branco e derubato del sacchetto con gli acquisti appena fatti: 15enne rapinato in metropolitana

