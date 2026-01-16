Valentino Rossi contro la compagna del padre | Ha preso 200mila euro dal suo conto

Valentino Rossi ha denunciato alla magistratura un grave episodio: secondo quanto riferito, la compagna di suo padre avrebbe prelevato 200mila euro dal conto del 71enne. La notizia solleva questioni sulla fiducia e sulla tutela patrimoniale all’interno della famiglia. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli di questa accusa, che coinvolge direttamente la relazione tra il campione e il padre.

È gravissima l'accusa che Valentino Rossi rivolge alla compagna di suo padre. Secondo il campione delle due ruote la donna avrebbe prelevato 200mila euro dal conto del genitore, 71enne. Valentino nel 2024 è diventato amministratore di sostegno del padre, considerato fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso. Nel frattempo, però, è nata una controversia legale. Come ricostruito dal Quotidiano nazionale Graziano l'anno scorso ha chiesto al figlio la revoca del controllo e, quando Valentino ha risposto picche, l'uomo ha fatto causa, ottenendo la revoca. Secondo quanto stabilito dal giudice l'uomo "ha la piena capacità di intendere e volere", ragion per cui non vi è alcuna ragione perché debba avere un amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valentino Rossi contro la compagna del padre: "Ha preso 200mila euro dal suo conto" Leggi anche: Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto» Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valentino e la guerra dei Rossi: la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale; Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto; Pianosi, il campione di tutto: “Volevo essere Valentino Rossi, lo imito sul kite”; La guerra dei Rossi in tribunale. Vale denuncia la compagna del padre. Graziano le ha dato 200mila euro. Valentino Rossi contro la compagna del padre: "Ha preso 200mila euro dal suo conto" - Nella vicenda si intrecciano cause civili e denunce penali attorno alla capacità di intendere del 71enne e alla gestione del suo patrimonio ... ilgiornale.it

