In 10 anni un incidente in bici ogni 24 ore | la mappa di giorni orari e strade più pericolose per i ciclisti

Ogni anno, molte ciclisti e ciclisti a Ravenna sono vittime di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi. In un arco di dieci anni, si registrano un incidente al giorno circa, evidenziando le aree e gli orari più a rischio. Questa analisi fornisce una panoramica dettagliata dei percorsi più pericolosi, offrendo spunti per una maggiore attenzione e prevenzione sulle strade cittadine.

Ogni anno, sulle strade ravennati, centinaia di ciclisti restano coinvolti in incidenti, alcuni dei quali con un esito tragico. La bicicletta, infatti, è sempre più scelta per gli spostamenti quotidiani, per lo sport e per il tempo libero. Tuttavia, questo aumento dell'utilizzo della “due ruote”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - In 10 anni un incidente in bici ogni 24 ore: la mappa di giorni, orari e strade più pericolose per i ciclisti Leggi anche: Incidenti in bici raddoppiati in 10 anni: «Più ciclisti e rischi alle rotonde» Leggi anche: Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In 10 anni un incidente in bici ogni 24 ore: la mappa di giorni, orari e strade più pericolose per i ciclisti; Via Fiorentina, un altro incidente. Auto contro bici nella notte. Una donna in terapia intensiva; In 10 anni un incidente in bici ogni 24 ore: la mappa di giorni, orari e strade più pericolose per i ciclisti; Incidente a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo. In 10 anni un incidente in bici ogni 24 ore: la mappa di giorni, orari e strade più pericolose per i ciclisti - Dati e mappe dell’Atlante italiano dei morti in bici per la prima volta mostrano quando e dove i ciclisti sono pi ... forlitoday.it

Incidente tra bici e auto, grave bimba di 10 anni - Una bambina di dieci anni è rimasta seriamente ferita in un incidente verso le 19 di ieri all’incrocio tra via Manfredi e via Gramsci, in centro a Luzzara. ilrestodelcarlino.it

Incidente in bici a Cavallasca, muore 81enne - Da quanto trapelato, l’anziano dovrebbe aver fatto tutto da solo, ma su questo fronte ... espansionetv.it

Un uomo di 45 anni trasportato in pronto soccorso dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi all'altezza di Voltorre. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri #gavirate - facebook.com facebook

#Montecreto, pauroso #incidente alla #galleria di #Strettara: #morto #motociclista di 43 anni x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.