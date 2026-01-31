La Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi ha deciso di stoppare il progetto di un impianto eolico a Londa. Durante il voto, la maggioranza ha scelto di opporsi, mettendo fine alle speranze di chi voleva sviluppare l’energia del vento in quella zona. La decisione arriva dopo un acceso dibattito tra i residenti e le associazioni ambientaliste. Ora si aspetta di capire quali saranno le prossime mosse delle aziende coinvolte.

di Sonia Fardelli La Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi ha votato contro la realizzazione di un impianto eolico a Londa, vicino all’area protetta. La Comunità del Parco, di cui fanno parte i sindaci degli undici Comuni che rientrano nel territorio del Parco, ha espresso parere contrario alla realizzazione delle sei torri alte 200 metri. La proposta di contrarietà è stata presentata alla Comunità dal presidente Luca Santini, che è anche sindaco Stia, presidente nazionale di Federparchi e per tanti anni presidente del Parco stesso. Tutti i sindaci presenti hanno votato all’unanimità la proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Parco Foreste Casentinesi

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna si oppone alla costruzione di un nuovo impianto eolico nel territorio di Londa, nel versante toscano dell’area protetta.

Un nuovo parco eolico sta dividendo la Maremma e il Lazio.

Ultime notizie su Parco Foreste Casentinesi

Argomenti discussi: Eolico a Londa, è scontro. Il Parco: stop all’impianto; Eolico a Londa, TESS solidale con Italia Nostra: Dichiarazioni inesatte di Ecolobby; Eolico industriale a Londa, Italia Nostra e cittadini rispondono a Ecolobby: Accuse infondate, progetto insostenibile; I pappagalli africani in Alto Adige e altre storie - Alessandro Gilioli.

