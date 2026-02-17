Motori per Manzi ultimo test a Phillip Island in vista dell’esordio Ci sono margini per crescere

Remy Gardner e Stefano Manzi hanno concluso il loro ultimo test a Phillip Island il 17 febbraio, perché vogliono prepararsi al meglio per l’inizio della stagione WorldSBK 2025. Durante le due giornate, i piloti hanno provato diverse soluzioni sulla pista australiana, cercando di migliorare l’assetto delle loro moto. Manzi ha dichiarato che ci sono ancora margini di miglioramento e che il team lavora per sfruttarli al massimo.

L’eroe di casa Gardner è tornato in azione proseguendo la preparazione per la nuova stagione. Nella prima giornata, l’australiano si è concentrato principalmente sul ritrovare confidenza con la Yamaha R1 e sul portare avanti il proprio programma di test, senza puntare alla prestazione sul giro secco. Ha completato 61 giri complessivi, facendo segnare il suo miglior tempo in 1’31.350 e chiudendo 21° nella classifica combinata. Nel Day 2, Gardner ha mantenuto lo stesso approccio, focalizzandosi sulla valutazione di componenti e sulla messa a punto della moto in vista del weekend di gara. Dopo aver completato un buon numero di giri, ha concluso il test con segnali incoraggianti, migliorando il proprio riferimento cronometrico fino a 1’30.🔗 Leggi su Riminitoday.it

