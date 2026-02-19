Stomaco e intestino la magia del kuzu | il rimedio a tutto tondo

Il nome del rimedio è kuzu, e la sua origine si lega a tradizioni antiche che ne riconoscono le proprietà benefiche. La causa di questa rinascita deriva dalla crescente ricerca di soluzioni naturali per migliorare la digestione. Negli ultimi anni, sempre più persone scoprono che il kuzu può aiutare a lenire lo stomaco e regolare l’intestino. Questo ingrediente, poco conosciuto in Occidente, si sta diffondendo tra chi preferisce metodi naturali invece di farmaci. Molti cercano di inserirlo nelle proprie ricette quotidiane.

Ci sono rimedi che hanno un sapore antico, rimedi che si tramandano da secoli e un ingrediente antico e poco conosciuto in Occidente che negli ultimi anni sta tornando alla ribalta nelle cucine di chi cerca naturalità e benessere è il kuzu. Derivato dalla radice della pianta Pueraria lobata, una liana originaria dell’Asia orientale, questo amido naturale è da secoli protagonista della tradizione alimentare giapponese e della cultura macrobiotica. Si presenta in piccoli pezzi bianchi irregolari o in polvere, ma dietro l’aspetto semplice si nasconde un prodotto dalle molteplici virtù. il kuzu è apprezzato per le sue proprietà benefiche, riconosciute soprattutto nella tradizione orientale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

