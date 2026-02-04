Lodi si apre alla chirurgia robotica con l’arrivo del nuovo robot da Vinci Xi all’Ospedale Maggiore. Si tratta di una macchina all’avanguardia che permette ai chirurghi di operare stomaco, intestino e reni con tecniche meno invasive. Ora i medici possono intervenire con maggiore precisione, riducendo i tempi di recupero per i pazienti. La tecnologia viene vista come un grande passo avanti per le cure nella zona.

Lodi entra nell’era della chirurgia robotica. È stato infatti installato all’Ospedale Maggiore il robot da Vinci Xi, una delle piattaforme più avanzate oggi disponibili per la chirurgia mini-invasiva. E il primo intervento è previsto nella seconda metà di febbraio, al termine della formazione che sta coinvolgendo chirurghi e personale sanitario. Il sistema si compone di tre elementi principali: una colonna robotica che viene avvicinata al paziente, dotata di quattro bracci meccanici a cui sono agganciati strumenti intercambiabili e una telecamera ad alta definizione; una consolle dalla quale il chirurgo opera seduto, manovrando a distanza i bracci robotici; e un sistema di visione collegato direttamente al campo operatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pronto il robot chirurgico da Vinci Xi. Opererà stomaco, intestino e reni

Approfondimenti su Lodi Ospedale Maggiore

All'ospedale di Reggio Emilia è stato installato il robot da Vinci Xi, una delle piattaforme più avanzate per la chirurgia robot-assistita.

A Reggio Emilia, presso l’arcispedale Santa Maria Nuova, è stato presentato il robot chirurgico da Vinci Xi, una piattaforma di ultima generazione dedicata alle procedure mini-invasive.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lodi Ospedale Maggiore

Argomenti discussi: Pronto il robot chirurgico da Vinci Xi. Opererà stomaco, intestino e reni; Chirurgia robotica al Policlinico di Bari: in funzione il nuovo robot Da Vinci Single Port; Chirurgia robotica, si insedia il Board al Cardarelli: il Molise scommette sull’innovazione; Santobono polo d’eccellenza: medici cinesi nelle sale operatorie di ultima generazione.

Chirurgia robotica in Molise, insediato il board al Cardarelli: Di Santo Puntiamo su qualità e gioco di squadraCAMPOBASSO - Si è insediato stamane al P.O. ‘Cardarelli’ di Campobasso il Board sulla chirurgia robotica, un passaggio cruciale per definire ... molisenetwork.net

Il robot Da Vinci di ultima generazione al Policlinico di MonserratoArriva all'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari il sistema robotico Da Vinci. Si tratta della versione di ultima generazione (Da Vinci Xi), una delle tecnologie chirurgiche più avanzate oggi ... rainews.it

Nuovo giorno, nuova installazione! Lely Collector è pronto per pulire passaggi e corsie della stalla dei fratelli Emanuele e Gilberto Tachis . . . #installationday #robot #pulizia #pavimenti #stalla - facebook.com facebook

XPeng presenta ET1, il robot umanoide pronto per la produzione di massa x.com