Stiamo per raccontare la più grande figura di me**a del giornalismo mondiale | Crozza diventa Cazzullo dedica il programma alla telecronaca di Paolo Petrecca

Maurizio Crozza ha preso di mira Paolo Petrecca, dopo che l’ex direttore di RaiSport ha rassegnato le dimissioni. Crozza, nel suo show, interpreta Aldo Cazzullo per commentare la controversa telecronaca olimpica di Petrecca, che ha suscitato molte polemiche. L’episodio speciale, intitolato “Una Ca**ata Particolare”, andrà in onda prima delle nuove puntate di “Fratelli di Crozza”, che partiranno il 6 marzo. Il comico ha deciso di dedicare un episodio alla vicenda, offrendo uno sguardo ironico su una delle telecronache più discusse degli ultimi anni.

Nel giorno in cui Paolo Petracca ha rimesso il mandato, Maurizio Crozza — in attesa delle nuove puntate di Fratelli di Crozza, a partire da venerdì 6 marzo, ogni venerdì sul Nove e in streaming su Discovery+ — veste i panni di Aldo Cazzullo in un episodio speciale del suo programma dal titolo "Una Ca**ata Particolare", interamente dedicato all'ex direttore di RaiSport e quella che è ormai diventata la telecronaca olimpica più discussa degli ultimi anni. Con le dimissioni di Paolo Petrecca dalla direzione di Rai Sport. la testata sportiva della tv pubblica ha un nuovo punto di riferimento, almeno in via transitoria. Si tratta di Marco Lollobrigida, conosciamolo meglio, una cosa è certa è parente di Gina e Francesc