Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca | Vaneggiava senza cognizione di causa

Durante la trasmissione sportiva, Paolo Petrecca ha scatenato le critiche di Aldo Grasso. Il commentatore ha detto che Petrecca “vaneggiava senza cognizione di causa”, ignorando chi fossero gli atleti e non capendo quando lasciar parlare i silenzi. La sua conduzione è stata definita superficiale e fuori luogo, suscitando l’ira di molti telespettatori e esperti di sport.

Paolo Petrecca «non ne ha azzeccata una. Vaneggiava senza cognizione di causa, ignorava l’identità degli atleti e, colpa ancor più grave, non ha capito che esistono silenzi carichi di significato che non vanno profanati. Sapienza proverbiale e wittgensteiniana: chi non sa parlare, non sa tacere». A scriverlo è il decano dei critici tv italiani Aldo Grasso, che nella sua recensione sul Corriere della Sera dalla cronaca salva « Fabio Genovesi, che cercava di dare una necessaria profondità al debordante sproloquio di Petrecca». Ma, spiega Grasso, è inutile infierire su Petrecca. Perché la responsabilità deve invece ricadere «su chi ha voluto e difende una simile nomina.🔗 Leggi su Open.online

Dallo stadio Olimpico a San Siro, la cronaca di Paolo Petrecca fa discutere.

La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi.

