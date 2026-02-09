Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca | Vaneggiava senza cognizione di causa
Durante la trasmissione sportiva, Paolo Petrecca ha scatenato le critiche di Aldo Grasso. Il commentatore ha detto che Petrecca “vaneggiava senza cognizione di causa”, ignorando chi fossero gli atleti e non capendo quando lasciar parlare i silenzi. La sua conduzione è stata definita superficiale e fuori luogo, suscitando l’ira di molti telespettatori e esperti di sport.
Paolo Petrecca «non ne ha azzeccata una. Vaneggiava senza cognizione di causa, ignorava l’identità degli atleti e, colpa ancor più grave, non ha capito che esistono silenzi carichi di significato che non vanno profanati. Sapienza proverbiale e wittgensteiniana: chi non sa parlare, non sa tacere». A scriverlo è il decano dei critici tv italiani Aldo Grasso, che nella sua recensione sul Corriere della Sera dalla cronaca salva « Fabio Genovesi, che cercava di dare una necessaria profondità al debordante sproloquio di Petrecca». Ma, spiega Grasso, è inutile infierire su Petrecca. Perché la responsabilità deve invece ricadere «su chi ha voluto e difende una simile nomina.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Aldo Grasso
Chi è Paolo Petrecca: la telecronaca Rai sotto attacco per gaffe, errori e dimenticanze
Dallo stadio Olimpico a San Siro, la cronaca di Paolo Petrecca fa discutere.
Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota "censurata"
La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi.
Ultime notizie su Aldo Grasso
Argomenti discussi: Blog | Aldo Grasso ha ragione: i 'varisti' non sanno niente di tv e, aggiungo, gli manca il sentimento umano; La realtà è solo una storia. Fra tante; Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca: Vaneggiava senza cognizione di causa; L’appartamento – Sold out: la recensione di Aldo Grasso della serie tv.
Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca: «Vaneggiava senza cognizione di causa»Paolo Petrecca «non ne ha azzeccata una. Vaneggiava senza cognizione di causa, ignorava l’identità degli atleti e, colpa ancor più grave, non ha capito che esistono silenzi carichi di significato che ... open.online
La strada per Cortina: VII Giochi Olimpici Invernali 1956, mostra fotografica a cura di Aldo GrassoDal 6 febbraio al 3 maggio 2026 è aperta al pubblico presso le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano la mostra fotografica La strada per Cortina: VII Giochi Olimpici Invernali 1956 a cura di Aldo ... mentelocale.it
In una mostra nel museo meneghino, 86 fotografie scelte dal curatore Aldo Grasso illustrano le prime olimpiadi invernali ospitate in Italia, nella celebre stazione sciistica del Bellunese, in un anno centrale per il cosiddetto «miracolo economico» facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.