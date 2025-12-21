Inseguimento e manovre spericolate sulla Statale 16 la corsa finisce contro un muro | arrestato 20enne
Nella serata di ieri, sulla Statale 16, si è svolto un inseguimento tra un veicolo e le forze dell'ordine. Il mezzo, caratterizzato da installazioni luminose colorate sulla carrozzeria, ha tentato di eludere i controlli con manovre spericolate, finendo poi contro un muro. La corsa si è conclusa con l’arresto del conducente, un 20enne.
Il veicolo, dotato sulla carrozzeria di vistose installazioni luminose colorate, avrebbe terminato la sua corsa contro un muretto. Un 20enne, residente nella provincia di Bari, è stato arrestato ieri sera, con l'accusa di resistenza a pubblici ufficiali.L'inseguimento sulla Statale 16Gli agenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
