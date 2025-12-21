Inseguimento e manovre spericolate sulla Statale 16 la corsa finisce contro un muro | arrestato 20enne

Nella serata di ieri, sulla Statale 16, si è svolto un inseguimento tra un veicolo e le forze dell'ordine. Il mezzo, caratterizzato da installazioni luminose colorate sulla carrozzeria, ha tentato di eludere i controlli con manovre spericolate, finendo poi contro un muro. La corsa si è conclusa con l’arresto del conducente, un 20enne.

