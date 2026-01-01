Jurassic World rilancia la saga, Spielberg emoziona e i grandi cult tornano protagonisti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Collection HD alle 21.45 (canale 303) va in onda Jurassic World: La rinascita, un kolossal che rilancia la saga mettendo al centro Scarlett Johansson e Mahershala Ali in una missione dal respiro spettacolare. La squadra speciale chiamata a prelevare il DNA di tre dinosauri per sviluppare un farmaco rivoluzionario si ritrova immersa in un'operazione carica di tensione, dove il senso dell'avventura si intreccia con sequenze d'azione ad alto impatto visivo e con quell'immaginario preistorico che continua a esercitare fascino, offrendo un mix di adrenalina, effetti speciali e suggestioni quasi mitiche legate al rapporto tra scienza e natura. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World: La rinascita, Giovedi 1 Gennaio 2026

Leggi anche: Guida TV Sky NOW 28 Dicembre 2025 - 3 Gennaio 2026: Minecraft, Jurassic World, Capodanno Live Firenze

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Guglielmo Tell, Giovedi 6 Novembre 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

30 film da guardare su Sky e Now – Lista aggiornata a gennaio 2026; Guida tv 24 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; 30 serie tv da guardare su Sky e Now – Lista aggiornata a gennaio 2026; Guida tv 27 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky.

Sky Cinema accende il Natale: ecco le prime visioni e le grandi storie da vedere - Scopriamo insieme che titoli ci aspettano in questi giorni di feste. superguidatv.it

Guida tv 29 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky - Su Rai 1 andrà in onda la miniserie Se fossi te, su Canale 5 appuntamento con il film Ennio Doris – C’è anche domani. msn.com