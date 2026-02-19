Jurassic World: Il dominio apre la serata su Sky Cinema Uno HD e NOW con dinosauri in fuga, locuste giganti e avventura globale tra azione e effetti speciali. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Jurassic World: Il dominio riunisce i protagonisti delle due iconiche trilogie in un capitolo spettacolare dove i dinosauri, liberatisi dall’isola di Nublar, si aggirano in un mondo minacciato da locuste giganti. Azione, effetti speciali e. su Digital-News.it Jurassic World: Il dominio apre la serata su Sky Cinema Uno HD e NOW con dinosauri in fuga, locuste giganti e avventura globale tra azione e effetti speciali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World - Il dominio, Giovedi 19 Febbraio 2026

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World: La rinascita, Giovedi 1 Gennaio 2026

Guida TV Sky NOW 28 Dicembre 2025 - 3 Gennaio 2026: Minecraft, Jurassic World, Capodanno Live FirenzeEcco la guida TV Sky e NOW dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, con programmi consigliati come Minecraft, Jurassic World e il live di Capodanno a Firenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.