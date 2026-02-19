Il nome di Anterselva e la data del 20 febbraio segnano il proseguimento della gara di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La startlist del mass start mostra la presenza di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sulle piste italiane. Alle 14, gli sportivi si preparano a scendere in campo, mentre gli appassionati potranno seguire la competizione in diretta tv e streaming. La sfida si preannuncia intensa, con diversi favoriti in corsa per il podio.

Venerdì 20 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 15 km mass start maschile, con l’Italia che sarà protagonista con almeno tre azzurri al via (un quarto è tra le riserve). Saranno della partita, infatti, Tommaso Giacomel, che partirà col pettorale numero 8, Lukas Hofer, che scatterà col 13, e Nicola Romanin, che prenderà il via col 28, mentre Patrick Braunhofer è la seconda riserva e dovrà sperare in due rinunce, da parte di atleti non norvegesi, per prendere parte alla gara. La diretta tv della 15 km mass start maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist mass start maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara

Startlist individuale maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in garaMartedì 10 febbraio, ad Anterselva, si corre l’individuale maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Startlist sprint maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in garaVenerdì 13 febbraio ad Anterselva si corre il primo sprint maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.