Startlist sprint maschile biathlon Olimpiadi 2026 | orario tv streaming azzurri in gara

Venerdì 13 febbraio ad Anterselva si corre il primo sprint maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 14, con gli azzurri che cercano di fare bene davanti al pubblico italiano. La competizione si svolge in un clima di attesa, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.

Venerdì 13 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.00 si terrà la 10 km sprint maschile, con l’Italia che sarà protagonista con quattro azzurri al via. Saranno della partita, infatti, Elia Zeni, inserito nel primo gruppo col pettorale numero 6, Lukas Hofer, facente parte del gruppo rosso, col 46, Nicola Romanin, col 53, inserito nel secondo gruppo, e Tommaso Giacomel, col 62, con quest’ultimo inserito ovviamente, come Hofer, nel gruppo principale. La diretta tv della 10 km sprint maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

Martedì 10 febbraio, ad Anterselva, si corre l’individuale maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Startlist dello sprint maschile di Ruhpolding 2026, in programma sabato 17 gennaio, offre un quadro completo degli atleti in gara alla quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026.

Biathlon, scelto il quartetto dell’Italia per la sprint delle Olimpiadi. Debutta RomaninVenerdì 13 febbraio, a partire dalle ore 14.00, ad Anterselva (Italia), andrà in scena la 10 km sprint maschile di biathlon valida per le Olimpiadi ... oasport.it

