Martedì 10 febbraio, ad Anterselva, si corre l’individuale maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 13 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Gli azzurri si preparano a scendere in pista per conquistare un risultato importante.

Martedì 10 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 13.30 si terrà la 20 km individuale maschile, con l’Italia che sarà protagonista con quattro azzurri al via. Saranno della partita, infatti, Patrick Braunhofer, inserito nel primo gruppo col pettorale numero 15, Elia Zeni, facente parte del secondo gruppo, col 31, Lukas Hofer, col 50, e Tommaso Giacomel, col 52, con questi ultimi due inseriti ovviamente nel gruppo principale. La diretta tv della 20 km individuale maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile fino alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

Startlist individuale maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara



