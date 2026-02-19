Incubo per due coniugi misura cautelare per un 48enne

Un uomo di 48 anni ha ricevuto una misura cautelare dopo aver molestato due coniugi a Faicchio, in Valle Telesina. Le indagini, condotte dai Carabinieri di San Salvatore Telesino, hanno rivelato comportamenti intimidatori e continue molestie che hanno creato paura nella coppia. Il Giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e la distanza minima di 500 metri dalle vittime, oltre al divieto di dimora nei due comuni. Le autorità hanno preso questa decisione per tutelare i residenti da ulteriori azioni persecutorie. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito di una mirata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri militari della Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino (BN) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai denuncianti e dai luoghi frequentati da questi ultimi, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri delle persone offese e del divieto di dimora nei Comuni di Faicchio e San Lorenzello, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un quarantottenne del posto gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti di due coniugi residenti in Valle Telesina.