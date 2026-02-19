Squalifica Allegri ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il caos in Milan Como | le ultimissime

Il Giudice Sportivo ha squalificato Allegri a causa degli episodi di tensione avvenuti al termine della partita tra Milan e Como. La decisione arriva in seguito alle proteste e agli atteggiamenti sregolati del tecnico, che hanno attirato l’attenzione delle telecamere e dei responsabili sportivi. La sanzione riguarda anche alcuni comportamenti dei giocatori coinvolti nel nervosismo generale. La decisione del giudice mira a mantenere l’ordine nel calcio italiano, mentre il tecnico potrebbe presentare ricorso entro i prossimi giorni.

