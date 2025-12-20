Allegri Oriali, l’allenatore del Milan multato per gli insulti. Il Giudice Sportivo punisce il tecnico rossonero dopo la semifinale di Supercoppa. Non si placano le polemiche dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Se il campo ha sancito il passaggio in finale della formazione di Antonio Conte, il post-partita si è spostato nelle aule del Giudice Sportivo. È arrivata infatti la sanzione ufficiale per Massimiliano Allegri a seguito dello scontro verbale avuto a bordocampo con Gabriele Oriali, coordinatore sportivo del Napoli. Il comunicato ufficiale non lascia spazio a interpretazioni: l’allenatore rossonero è stato sanzionato con un’ammenda di 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri Oriali, ufficiale la decisione del giudice sportivo dopo il caos in Napoli Milan di Supercoppa

Leggi anche: Allegri sanzionato dopo i fatti di Napoli Milan in Supercoppa: la decisione del Giudice Sportivo

Leggi anche: Milan, caso Allegri-Oriali: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso la multa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allegri-Oriali, cosa rischia l'allenatore del Milan; Gravina bacchetta Allegri per gli insulti a Oriali. Domani la decisione: ecco cosa rischia; Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; Lite tra Allegri e Oriali dopo Napoli Milan: cosa è successo davvero.

Allegri-Oriali, 10mila euro di multa a Max: "Provocazione e offese ripetute" - Diecimila euro di ammenda a Massimiliano Allegri, allenatore del Miln, dopo la lite e le parole pronunciate dal tecnico nei confrondi di Lele Oriali durante la sfida di giovedì, semifinale ... tuttonapoli.net

Milan, Allegri sanzionato con un'ammenda da 10mila euro dopo la lite con Oriali - E' giunto pochi minuti fa il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. milannews.it