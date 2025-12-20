Ecco la decisione del giudice sportivo | per Allegri niente squalifica dopo la lite con Oriali
Allegri può sorridere: nessuna squalifica dopo la lite con Oriali. Il giudice sportivo gli ha comminato una multa da 10 mila euro. Ecco le ultime sullo scontro di Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Allegri Oriali, ufficiale la decisione del giudice sportivo dopo il caos in Napoli Milan di Supercoppa
Leggi anche: Milan, caso Allegri-Oriali: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso la multa
Gravina bacchetta Allegri per gli insulti a Oriali. Domani la decisione: ecco cosa rischia; Allegri-Oriali, cosa rischia l'allenatore del Milan; Napoli contro Allegri: “Ha insultato Oriali pesantemente”. Il tecnico del Milan rischia una multa; Supercoppa, miccia accesa a bordocampo: il Napoli accusa Allegri per “insulti pesanti” a Oriali. E ora? Tra 33 telecamere e giustizia sportiva, la partita continua.
Allegri, niente squalifica dopo Milan-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo - L'allenatore rossonero si prende un'ammenda dopo le espressioni offensive e l'"atteeggiamento provocatorio" rivolto a Oriali ... tuttosport.com
Allegri multato per le offese a Oriali: la decisione del giudice sportivo dopo Napoli-Milan in Supercoppa - L'allenatore rossonero ha "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria": i dettagli ... corrieredellosport.it
Squalifica Allegri, la decisione finale del Giudice Sportivo: i dettagli - Il Giudice Sportivo ha comminato un'ammenda pecuniaria a Massimiliano Allegri per le frasi ingiuriose nei confronti di Oriali: la decisione ... europacalcio.it
Milan, caso Allegri-Oriali: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso la multa #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Riprese interrotte negli studi di MasterChef: Wanda Nara crolla emotivamente dopo una decisione del giudice legata alla causa con Mauro Icardi sui figli. Un momento umano, difficile, che va oltre lo spettacolo. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.