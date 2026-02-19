Spresiano | orafo trovato senza vita nel laboratorio forse un malore improvviso Lutto nella comunità artigiana

L’orafo Alberto Ezzecchiadi è stato trovato senza vita nel suo laboratorio di Spresiano, probabilmente colpito da un malore improvviso. Un passante ha notato l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine hanno immediatamente intervenuto sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il 55enne. La comunità artigiana si stringe attorno alla famiglia, sconvolta dalla perdita improvvisa. La polizia sta ancora chiarendo le cause del decesso e ha avviato le indagini.

Spresiano, un malore fatale nel laboratorio: morto l'orafo Alberto Ezzecchiadi. Un passante ha allertato i soccorsi dopo aver visto un uomo riverso a terra all'interno del suo laboratorio. Alberto Ezzecchiadi, 54 anni, artigiano orafo di Spresiano, in provincia di Treviso, è deceduto improvvisamente nel suo laboratorio nel pomeriggio di ieri, 18 febbraio 2026. La comunità locale è sconvolta dalla perdita di una figura ben nota e apprezzata. La scoperta e l'intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 18:00, quando un passante ha notato Ezzecchiadi a terra all'interno del laboratorio, visibile attraverso la vetrina.